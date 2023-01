La Roma tira un sospiro di sollievo per Pellegrini, ma il capitano giallorosso non ci sarà contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami effettuati a Lorenzo Pellegrini hanno escluso lesioni muscolari. Il centrocampista della Roma era uscito infortunato durante la partita contro il Genoa in Coppa Italia, accusando un problema muscolare.

Con tutta probabilità il capitano giallorosso non verrà rischiato contro la Fiorentina per il prossimo match di campionato in programma domenica, date le tante partite in programma per i giallorossi.