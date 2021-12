La Roma travolge l’Atalanta a Bergamo e per il momento torna davanti alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria a sorpresa, soprattutto per le proporzioni, quella della Roma in casa dell’Atalanta nell’anticipo delle 15: è finita 4-1 per la squadra di Mourinho. Giallorossi subito avanti dopo un minuto grazie ad Abraham, quindi il ritorno al gol di Zaniolo al 27′ e poi il tiro di Muriel, deviato da Cristante a fine primo tempo. Nella ripresa episodio chiave al 68′ quando viene annullato con il Var il gol del pareggio di Zapata, con deviazione nuovamente di Cristante. Quattro minuti dopo invece Smalling segna il 3-1 mentre a 8 dalla fine, ancora Abraham fa 4-1 e chiude la gara. Roma che per il momento supera la Fiorentina, in attesa della gara di domani.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Roma 31, Fiorentina 30, Juventus 28, Lazio 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.