La Salernitana corre ai ripari dopo il ko di Mazzocchi: richiesto Venuti alla Fiorentina

L’infortunio di Pasquale Mazzocchi si è rivelato più grave del previsto dalle parti di Salerno e ciò spingerà la società granata a intervenire per inserire in rosa un calciatore altrettanto valido. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, il presidente Iervolino e il direttore sportivo De Sanctis si sono confrontati in mattinata concordando su un aspetto: a destra può giocare Candreva, c’è Sambia che aspetta la sua opportunità e Bradaric, che in carriera ha ricoperto quel ruolo con discreti risultati.

Ragion per cui si acquisterà ma senza farsi prendere dalla fretta pur consapevoli che Mazzocchi, nella migliore delle ipotesi, rientrerà a marzo inoltrato e avrà bisogno di altre 2-3 settimane per ritrovare una condizione accettabile tale da essere convocabile. E così la Salernitana ha contattato la Fiorentina chiedendo ufficialmente Lorenzo Venuti. Il calciatore-tifoso viola è in scadenza di contratto e non ha ancora parlato di rinnovo (motivo per cui rifiuterebbe un trasferimento in prestito). La Salernitana, dunque, dovrebbe garantirgli quantomeno un biennale. Si ragionerà sulla formula, le parti si aggiorneranno a metà della prossima settimana per fare il punto della situazione. Da escludere un ritorno di Ranieri, anche se la Salernitana sta parlando con il club di Commisso anche di altri giocatori.