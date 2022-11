La Sampdoria non sorride in vista della Fiorentina: in dubbio Quagliarella e uno dei suoi giocatori migliori

Questo pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo in Conference League contro il Riga, ma domenica sarà già tempo di un’altra sfida fondamentale per la squadra di Italiano. Gara che la Sampdoria, non avendo ovviamente l’impegno europeo, sta già preparando da giorni.

Sul proprio sito ufficiale, il club blucerchiato fa sapere che Andrea Conti e Ignacio Pussetto hanno svolto lavoro differenziato, mentre per Fabio Quagliarella sono stati effettuati dei trattamenti pomeridiani. Da capire se l’attaccante, bestia nera della Fiorentina, riuscirà a recuperare per domenica dopo che nello scorso turno non è neanche andato in panchina. Situazione simile per Sabiri, tra gli uomini di maggiore qualità della squadra ma al momento non al cento per cento.