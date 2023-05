La Sampdoria saluta la Serie A ma prova a cambiare patron: che fatica per liberarsi di Ferrero

Già retrocessa sul campo e veramente ai minimi termini per quanto riguarda la gestione societaria, con il presidente Ferrero che continua a opporsi al passaggio di mano. In pole position però c’è ora il finanziere romano Barnaba che ha presentato la sesta offerta ed è spalleggiato da Edoardo Garrone. Restano ancora da trovare accordi con alcune banche ma per i blucerchiati potrebbe se non altro arrivare il giro di pagina dopo alcune stagioni di grossa emergenza.