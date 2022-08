La Sampdoria vicina a chiudere per un giovanissimo esterno offensivo seguito anche dalla Fiorentina

Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Sampdoria starebbe per chiudere per Marco Delle Monache, esterno offensivo classe 2005, in uscita dal Pescara. La trattativa è in stato avanzato, con la richiesta è vicina al milione e mezzo. Le parti stanno lavorando sui bonus e si può chiudere presto per il colpo in prospettiva.

Anche la Fiorentina aveva seguito da vicino il profilo di Dalle Monache, con i blucerchiati che però avrebbero superato definitivamente la concorrenza del club gigliato.