La sfida degli incroci: tra ex e questioni di cuore, Sampdoria e Fiorentina si giocano la salvezza

E’ la sfida degli incroci. Potremmo sicuramente definirla così Sampdoria-Fiorentina, di scena questo pomeriggio alle 15 in quel di Marassi. Tra i protagonisti ci sono infatti tanti doppi ex, nonché legami particolari, calcistici e affettivi. A partire da Ranieri, che la Fiorentina l’ha allenata, proprio quando in rosa c’era Beppe Iachini. Dall’altra parte, l’attuale tecnico viola ha vissuto un passato importante a Genova, sponda blucerchiata. E poi Daniele Pradè, che prima del Fiorentina bis ha svolto il ruolo di direttore sportivo anche nella Sampdoria. E poi le sfide di campo: Chiesa, nato a Genova, contro Tonelli, di origini fiorentine. Riguardo alla formazione, come scrive la Gazzetta dello Sport, il dubbio principale è tra Benassi e Duncan, con il solito ballottaggio Cutrone-Vlahovic e con il rientro in difesa di Martin Caceres.