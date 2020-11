La situazione Nazionali: Solo un calciatore della Fiorentina deve ancora fare rientro alla base. I dettagli

I sei Nazionali stranieri che avevano risposto alle convocazioni hanno iniziato a far rientro a Firenze. Ieri pomeriggio sono già tornati Vlahovic, Milenkovic, Caceres e Martinez Quarta e in serata lo ha fatto anche Amrabat. Tutti loro sono già stati sottoposti al tampone che ovviamente dovrà risultare negativo per essere riammessi al centro sportivo per allenarsi. Si attende la risposta. L’ultimo a tornare a Firenze sarà invece Pulgar che lo farà nella giornata di oggi e seguirà lo stesso protocollo degli altri, svolgendo il test prima di aggregarsi al resto dei compagni. Nel frattempo Callejon, che si è negativizzato martedì scorso, ha ripreso le sedute di lavoro in parte con i compagni e in parte svolgendo lavoro differenziato. Potrebbe essere eventualmente convocabile, ma di certo non in campo dal fischio d’inizio. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

