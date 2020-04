La smania di Ribery

Nonostante i 37 anni appena compiuti, l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, smania per tornare in campo, ha fame di calcio esattamente come quando era ragazzino. Ha voluto documentare sui social il suo percorso di riabilitazione che a questo può dirsi praticamente concluso, salvo, giocoforza, per il recupero del ritmo-partita. Aspetta dalla società una chiamata per poter rientrare dalla Germania e farà di tutto per tornare ad essere quel leader sul campo e fuori che era prima dell’entrataccia di Tachtsidis nella maledetta partita contro il Lecce.