La sosta per programmare un mercato importante, con o senza Vlahovic. Il punto sugli obiettivi in attacco

Sulle pagine de La Nazione i edicola stamani si legge anche qualche notizia di calciomercato alla vigilia dell’ultima sosta del 2021. Proprio lo stop sarà fondamentale per buttare giù le basi di un mercato che si preannuncia molto importante per la Fiorentina. A partire dalla decisione su Vlahovic: la società viola non se ne vuole privare per meno di 70 milioni adesso, ma le big mettono pressione alla viola.

Se il numero 9 partisse allora sul taccuino di Pradè sono evidenziati i nomi di Alvarez del River Plate e Cabral del Basilea. Attenzione anche a Scamacca che il Sassuolo cederebbe solo a titolo definitivo o in prestito secco, la società viola propone un prestito con obbligo di riscatto. A poter arrivare indipendentemente dal destino di Vlahovic invece è Borja Mayoral della Roma, in prestito dal Real Madrid. Il prestito dello spagnolo sembra una pista raggiungibile.