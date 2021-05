La stagione exploit di Ghezzal! Adesso tutti i grandi club della Turchia lo vogliono

Otto gol, 17 assist e il titolo di campione di Turchia con la maglia del Besiktas. Rachid Ghezzal, esterno d’attacco algerino classe ’92, è stato protagonista assoluto della vittoria in campionato del club turco con una stagione da protagonista assoluto, da trascinatore insieme ad Aboubakar e Larin.

Proprietà Leicester, Ghezzal ha iniziato la sua avventura al Besiktas dopo quella alla Fiorentina. E in Turchia, adesso, ha conquistato tutti: il Besiktas proverà ad acquistarlo, ma lo vogliono anche il Galatasaray e il Fenerbahce. Tutti conquistati dalla sua stagione.

Però, in questo momento, come scrive TMW, Ghezzal si gode il titolo e aspetta anche altre offerte. Magari anche da quella stessa Fiorentina che l’ha lasciato andar via, ma ha seguito con attenzione la sua stagione. Nella prossima finestra di calciomercato il classe ’92 sarà sicuramente un’occasione: ha solo un altro anno di contratto col Leicester e, questa volta, può andar via dalle foxes a titolo definitivo con un indennizzo da 2-3 milioni di euro