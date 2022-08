La strana mossa di Cioffi: non comunicherà i convocati dell’Hellas Verona per la trasferta di Bologna. E Barak…

Molto a sorpresa, il tecnico scaligero Gabriele Cioffi ha deciso di non comunicare i convocati del Verona per la sfida al Bologna di questa sera. Una scelta particolare, quasi unica, che lascia il dubbio sulla partenza o meno per la trasferta emiliana del vicino colpo Barak della Fiorentina. Le ultime indiscrezioni non volevano il ceco nella lista dei convocati, ma la sua presenza si saprà, a questo punto, soltanto all’arrivo dei gialloblù al Dall’Ara.

Cioffi aveva detto che Barak si trovava in una “zona grigia”, ossia che non sapeva quale futuro gli sarebbe stato riservato. Nelle ore successive, la risposta è -praticamente- arrivata: Barak sarà presto un nuovo calciatore della Fiorentina. Resta solo da capire se farà l’ultima apparizione con la maglia del Verona stasera oppure non seguirà i suoi futuri ex compagni nel capoluogo emiliano.