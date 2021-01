La strana predilezione di Prandelli per Eysseric: il francese preferito a Borja Valero

C’è un Valentin Eysseric pre Prandelli e ce n’è uno con Prandelli in panchina: il francese negli ultimi anni di fatto è stato più pedina da piazzare in prestito qua e là, in attesa della scadenza del contratto. Con il tecnico di Orzinuovi però, l’ex Nizza è stato preso in maggior considerazione, in modo decisamente inaspettato. Addirittura titolare in due occasioni, tra campionato e Coppa Italia, e ieri sera Prandelli ha scelto lui nel combattutissimo finale, preferendolo a BorjaValero, solitamente scelto per gestire il pallone nei finali di gara. Una scelta che non ha determinato in fin dei conti il risultato ma che evidenzia l’apprezzamento per Eysseric del tutto fuori pronostico.

