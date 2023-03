La svolta di Gonzalez. E adesso Italiano confida in lui per un finale di stagione infuocato

Le lacrime per non aver partecipato al Mondiale in Qatar da protagonista, sono solo un vecchio ricordo per l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. Non è stato facile gestire quel momento, mettendo dentro quella situazione anche il rapporto con i tifosi viola che si stava affievolendo tra rumors e freddezza.

Come scrive La Repubblica, la svolta però è stata la cena con il dg Joe Barone: ritrovata la voglia di continuare insieme e trascinare la Fiorentina verso nuovi obiettivi. Italiano, confida molto nelle giocate dell’argentino, e molto, in questo finale di stagione infuocato, passerà dai suoi piedi.