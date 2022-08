La tessera mancante: Il mercato della Fiorentina resta aperto e c’è bisogno di un altro intervento

Il mercato in entrata della Fiorentina non può dirsi ancora chiuso. C’è ancora una tessera mancante per questa squadra e un intervento che è necessario fare per garantire ad Italiano quel qualcosa in più che serve (“abbiamo sostituito e non aggiunto”).

Inutile dire come quel qualcosa in più si chiami mezzala che possa dare qualità al reparto e alla squadra in generale.

La linea mediana viola che abbiamo visto contro la Cremonese, aveva una certezza come Bonaventura dentro, poi Amrabat e Maleh che però non sono stati grandi dispensatori di idee (se si eccettua un’unica giocata dell’italomarocchino che ha messo Jovic nelle condizioni di colpire).

Assist, gol, imprevedibilità, la Fiorentina si rivolge al mercato per chiudere il cerchio e nelle ultime ore registriamo una certa apertura da parte del Verona per Barak. Un’operazione non facile e soprattutto non a basso prezzo, ma il giocatore della Repubblica Ceca nell’ultimo campionato ha fatto vedere di avere buoni colpi a disposizione (undici gol e quattro assist).