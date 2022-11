La Tunisia ferma a sorpresa la Danimarca aspettando l’esordio di questa sera di Mbappè e compagni

Si è da poco concluso il primo incontro del girone D fra Danimarca e Tunisia, terminato sul punteggio di 0-0. Si tratta del primo match che finisce a reti bianche in questa competizione. Grande equilibrio con due reti annullate per fuorigioco e un palo danese di Christensen.

Anche in questa partita, non sono mancati svariati minuti di recupero per quella che sembra la nuova tendenza del calcio mondiale: non tollerare i tempi morti di gioco e rispettare quello che sarebbe il tempo effettivo. Alla fine dei 90′ + 10′ infatti l’arbitro ha fischiato la fine della gara valida per il gruppo di Francia e Australia che si affronteranno questa sera alle 20:00.