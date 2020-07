La vita di Cecchi Gori adesso diventa un film! Nel cast anche Giancarlo Antognoni –VIDEO

L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori sarà il protagonista di un film dedicato alla sua vita. Il documentario, prodotto da Istituto Luce Cinecittà per la regia di Simone Isola e Marco Spagnoli, racconterà la storia della Cecchi Gori, il più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di tutti i tempi. Nel cast nomi importanti del mondo del calcio e dello spettacolo come Giancarlo Antognoni, Lino Banfi, Roberto Benigni, Roberto Mancini, Valeria Marini, Rocco Papaleo, Leonardo Pieraccioni, Claudio Ranieri, Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone. La data di uscita è prevista per domani, martedì 14 luglio 2020.

