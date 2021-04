Nonostante la vittoria importantissima di stasera, che dà una spinta importante in direzione dell’obiettivo salvezza, la Fiorentina manterrà la linea adottata dopo la sconfitta con il Sassuolo. Vanno avanti dunque sia il ritiro che il silenzio stampa, per cui non sentiremo le voci dei calciatori viola e di Beppe Iachini.