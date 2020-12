La vittoria per la Fiorentina non arriva nemmeno contro il Verona e i viola restano ancora sull’orlo del baratro Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle ore 15 la Fiorentina pareggia con il Verona per 1-1. Una gara brutta e fallosa, con gli scaligeri che vanno in vantaggio grazie un rigore dubbio concesso dall’arbitro e finalizzato al 6′ da Miguel Veloso. A riportare la parità è Vlahovic dopo aver conquistato un un rigore e averlo finalizzato al 16′. Per tutta la gara poi la squadra viola non si rende quasi mai realmente pericolosa. I padroni di casa si trovano spesso a contrastare le azioni d’attacco degli scaligeri più volte ottenendo alla fine soltanto un pari. Con questo punto i viola, che ancora non hanno trovato la vittoria dal ritorno di Prandelli in panchina, vanno a quota 11 raggiungendo momentaneamente lo Spezia e staccando il Genoa terzultimo di 4 lunghezze. Il Verona di Juric sale invece a 20 restando nelle zone importanti della classifica.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Inter 27, Juventus, Roma 24, Napoli. Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 18, Atalanta 18, Udinese 14, Sampdoria 14, Cagliari 13, Bologna 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 10, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.