La volontà di Commisso rischia di restare solo un sogno. Ennesima occasione persa col Franchi?

La Nazione si concentra sulla questione STADIO in particolar modo sul possibile restyling del Franchi. Le battaglie, verbali e legali attuate o promesse, aumentano ogni giorno di più. Il fronte dei conservazionisti si allarga, non solo quello locale, ma anche quello internazionale che annovera architetti di fama. La volontà di Commisso di regalare a Firenze uno stadio comodo e moderno in cui non prendere la pioggia rischia di restare un sogno. Archistar del calibro di Santiago Calatrava e Norman Foster, il New York Times in un articolo intitolato “una minaccia a uno stadio pietra miliare dell’architettura” e persino l’Icomos stanno gridando al mondo l’intoccabilità dell’impianto. Impianto che in realtà per essere a norma di legge dovrà essere toccato in ogni caso, perchè uno studio dell’Università di Firenze ha evidenziato, non molto fa, problemi di resistenza al carico degli spettatori. Il quotidiano si domanda se con questa mentalità nel ’400 avrebbero impedito a Brunelleschi di tirar su la Cupola perché irrispettosa del passato. Si profila l’ennesima occasione persa.

0 0 vote Article Rating