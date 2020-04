L’accusa di Vigorito: “Negare la Serie A al Benevento sarebbe un grave torto”

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito torna all’attacco. La ripresa delle attività sportive slitta ancora e la paura che ai arrivi ad una sospensione fa paura ai campani: i giallorossi, autori di una vera e propria cavalcata, al momento dello stop erano a pochi punti della matematica certezza di salire in Serie A. Ecco le dure parole del presidente Vigorito a SkySport che vanno in controtendenza a quanto espresso da Cellino e Preziosi nelle ultime ore: “Abbiamo 22 punti di vantaggio sulla zona promozione. Abbiamo 22 punti di vantaggio sulla terza in classifica con lo scontro diretto a nostro favore: è come se ne avessi 23. Dopo una cavalcata di 29 partite attualmente ci mancano soltanto 4-5 punti per aver diritto alla promozione diretta. ‘Siamo’ in Serie A ormai da qualche mese e rifiutarci l’accesso sarebbe un grave torto al sacrificio economico della società, dei tifosi e a tutti quelli ce hanno permesso al Benevento di essere un fenomeno in questi mesi. Mi aspetto che tutto questo sia preso in considerazione da chi dovrà decidere”