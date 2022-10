L’Adana Demirspor di Montella continua a sorprendere

Dopo una prima stagione costellata di risultati altalenanti, e conclusa con il nono posto finale in classifica, in questa stagione l’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella si sta candidando seriamente alla vittoria del campionato Turco. Dopo la vittoria di questo pomeriggio per 4-1 contro il Kasimpasa il suo Adana Demirsport ha ulteriormente consolidato il suo primato in Super Lig.

La squadra turca dopo 10 gare ha totalizzato la bellezza di 21 punti in totale, confermandosi come vera e propria mina vagante del campionato: neanche la separazione da Mario Balotelli ha format il tecnico campano. Per il momento solo il Besiktas, a tre punti però con una partita in meno, riesce a tenere il ritmo.