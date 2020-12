L’affare Caicedo si può sbloccare con una contropartita per il centrocampo. Per Pellè tanta concorrenza, ma la Fiorentina può contare su una carta in più

Sulle pagine de La Nazione si parla di mercato in ottica viola anche in base alle ultime dichiarazioni rilasciate dal ds della Fiorentina Daniele Pradè prima della gara contro il Verona, il quale ha fatto intendere che giocatori come Milik e Piatek potrebbero non arrivare. Ma di un bomber la squadra ha assolutamente bisogno. In questo senso la trattativa per Felipe Caicedo della Lazio sembrerebbe piuttosto semplice. L’accordo con i biancocelesti infatti può essere trovato intorno ai 6 milioni e Duncan, che interessa al club capitolino, potrebbe essere inserito come contropartita. C’è da precisare che però l’ex Sassuolo ad oggi però non ci sono stati contatti diretti. L’alternativa all’attaccante ecuadoriano resta sempre Graziano Pellè, che a fine dicembre rientrerà dal campionato cinese a parametro zero. C’è la concorrenza di Inter e Milan per il centravanti, ma a con la viola avrebbe più occasioni di giocare titolare. Si tratta di una pista di mercato che per adesso resta aperta.

0 0 vote Article Rating