L’Agcom ci riprova: il nuovo piano per sconfiggere la pirateria online mette nel mirino il calcio

Spegnere le dirette pirata di partite ed eventi sportivi in tempo reale. L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) parte dal calcio nel suo ennesimo giro di vite nel contrasto alla pirateria. L’ente si prepara a spegnere i siti pirata in tempo reale e non più dopo tre giorni, quando ormai il danno era fatto. Agcom vuole mettere le basi per automatizzare le segnalazioni e far scattare il blocco delle trasmissioni non autorizzate.

Il calcio sarà il banco di prova. Obiettivo: rafforzare i poteri di intervento per contrastare l’offerta illegale di contenuti audiovisivi in diretta. Specie partite di calcio e altre competizioni sportive. La Serie A, quindi, finirà nel mirino dell’Autorità che cerca di rafforzare le misure per sconfiggere, o ridurre al minimo, la pirateria.