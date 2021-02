L’agente di Quarta: “A gennaio Betis e Valencia erano interessate a lui. Diventerà uno dei migliori difensori del mondo”

“Per Martínez Quarta sarebbe un onore essere allenato da Pellegrini”, ha confessato l’estate scorsa l’agente del difensore argentino. Quarta allora giocava ancora nel River Plate, ma l’operazione con i biancoverdi non si concluse mai per difficoltà economiche del club andaluso.

La Fiorentina lo ha poi strappato ai Millonarios sul finire della scorsa estate. Il suo agente, Gustavo Goñi ha recentemente dichiarato un nuovo interesse del Betis: “A gennaio c’erano club che lo volevano, come Valencia e Betis, ma Daniele Prade mi ha detto che non c’era alcuna possibilità che il giocatore lasciasse Firenze. Va come ci aspettavamo. Sapevamo che avrebbe dovuto adattarsi a un nuovo calcio, una cultura diversa e una lingua diversa. Penso che diventerà uno dei migliori difensori centrali del mondo. È un difensore con una buona tecnica e visione, oltre ad avere la mentalità per guidare la squadra da dietro”, ha concluso il rappresentante del difensore argentino.