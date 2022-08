L’alternativa a Bajrami gioca a Verona ma serve l’impatto pesante di Commisso

Non c’è solo Bajrami tra i nomi seguiti dai dirigenti della Fiorentina: sul taccuino c’è anche Antonin Barak che al Verona ha segnato 18 gol in due stagioni, di cui 11 nella scorsa. Come scrive il Corriere Fiorentino, la società viola ha spazio per inserirsi sul classe ’94, che interessa anche al Napoli, ma serve una cifra più alta di quella per Bajrami: per questo la decisione e il via libera dipendono da Commisso, appena tornato a Firenze anche per le battute conclusive del mercato.