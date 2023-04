L’altra semifinale di Coppa Italia è una ‘strage’ di diffidati: Inter e Juventus rischiano in ottica finale

In attesa della Fiorentina domani sera, contro la Cremonese, alle ore 21 si deciderà la prima finalista di Coppa Italia. Se la giocano Inter e Juventus. due squadre che animano un’accesissima rivalità e che, quando si incontrano, non mettono in scena una partita del tutto tranquilla. Oltre alla mega-rissa dell’andata e alle espulsioni di Cuadrado e Handanovic, infatti, c’è di più.

Come riportato da Calciofinanza.it, ci sono dieci diffidati in Inter-Juventus a rischio per un’eventuale finale. Nello specifico, sette nerazzurri (Lukaku, Lautaro Martinez, Brozovic, Gosens, Onana, Dimarco e Correa) e tre bianconeri (Perin, Miretti e Danilo).