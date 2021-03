L’anonimo Kokorin: 20′ di nulla assoluto e contro la Roma…

Tanto invocato nei giorni precedenti alla partita contro l’Udinese, Aleksandr Kokorin ha deluso nei 22′ più recupero che gli ha concesso Cesare Prandelli. Naturalmente non per colpe tutte sue, visto che è stata tutta la Fiorentina a rendersi protagonista di una prestazione al di sotto le aspettative. E il russo non ha fatto niente per cambiarla, visto che non si è mai reso pericoloso e, più in generale, non si è proprio visto se non per il cartellino giallo di piena frustrazione nei minuti finali.

Contro la Roma, viste anche le assenze di Kouame e Bonaventura, Kokorin potrebbe e dovrebbe trovare nuovamente spazio a partita in corso. E la speranza è che la prova del russo sia migliore rispetto a quella della Dacia Arena.