L’approdo a sorpresa di Cutrone al Valencia: i dettagli della trattativa

Si apre un nuovo capitolo nell’avventura calcistica dell’ex viola di Patrick Cutrone. La notizia si è diffusa ieri sera mentre la Fiorentina era in campo contro il Torino, e l’ha commentata in diretta anche lo stesso tecnico viola Cesare Prandelli facendo i suoi complimenti al giocatore. Dopo la conclusione dell’esperienza in maglia gigliata e il ritorno al Wolverhampton, l’attaccante si trasferirà in Spagna al Valencia. La formula della trattativa si basa su un prestito secco al club iberico, con le squadre che definiranno nelle prossime ore gli ultimi dettagli di un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Questo trasferimento è reso possibile dalla nuova normativa FIFA che permette ad un giocatore di essere tesserato con tre società diverse nella stessa stagione.

0 0 vote Article Rating