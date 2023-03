L’Aris Limassol vuole trattenere Kokorin a titolo definitivo: obiettivo trattativa con la Fiorentina. L’offerta…

Novità sul futuro del calciatore di proprietà della Fiorentina, ma in forza all’Aris Limassol Aleksandr Kokorin. Non è una novità la volontà dell’allenatore dei ciprioti Shpilevsky, che vorrebbe trattenere il russo. Adesso, secondo quanto riportato da Sport24.ru, anche la società sembra essere d’accordo: l’obiettivo comune è acquistare Kokorin a titolo definitivo aprendo una trattativa con la Fiorentina, che vorrebbe racimolare una cifra dalla sua cessione.

Inoltre, l’Aris Limassol avrebbe già presentato la sua prima offerta al club viola. A Cipro c’è molta fiducia e si punta a chiudere l’affare in tempi brevi, per trattenere un attaccante importantissimo per la squadra: Kokorin ha già realizzato 11 gol.