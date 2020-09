L’arrivo di Bonaventura non escluderebbe Torreira, no secco della Fiorentina per Paquetà: il punto sui movimenti di mercato per il centrocampo

Sembra ormai chiaro che se c’è un reparto dove Pradè si sta muovendo per rafforzare di più, questo è il centrocampo. Attesa per l’incontro di oggi tra la Fiorentina e l’agente di Bonaventura, attualmente svincolato. Da capire le richieste economiche dell’ex Milan. Un suo possibile arrivo non escluderebbe Torreira. Intanto la Fiorentina ha detto no al Milan per l’inserimento di Paquetà come possibile contropartita tecnica per Chiesa o Milenkovic. Novità anche sul fronte rinnovi: nel caso arrivasse quello di Biraghi (sembra ormai quasi tutto fatto), potrebbe arrivare anche quello di Benassi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

