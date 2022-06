L’arrivo in prestito di Jovic rischia di danneggiare Cabral? La risposta dipende da due fattori

Luka Jovic è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Un profilo di caratura internazionale, che arriverà con la formula del prestito secco e quindi sarà destinato a salutare dopo una sola stagione esattamente come Odriozola.

Provenendo dal Real Madrid e avendo a disposizione un solo campionato per lasciare il segno, verrebbe da pensare che Jovic farà il titolare nel tridente viola. A discapito, quindi, di quel Cabral che invece appartiene alla Fiorentina e sul quale si è puntato molto lo scorso gennaio. Ci si potrebbe chiedere, dunque, quanto senso abbia “sacrificare” un proprio giocatore a favore di un altro che invece non ha futuro.

Il quesito è lecito, e la risposta dipende molto da due fattori: l’esito dei playoff di Conference League e la volontà di Italiano. Nel caso in cui la Fiorentina raggiungesse i gironi della coppa europea, infatti, molto probabilmente sia Cabral che Jovic troverebbero il giusto spazio durante la stagione. Questo anche se Italiano dovesse scegliere uno dei due come titolare di partenza, perché l’allenatore viola ha dimostrato di saper coinvolgere tutti.

Valutazioni e pensieri che animano i tifosi, accendendo il dibattito in queste calde giornate di inizio estate in attesa della firma di Jovic, che dovrebbe arrivare settimana prossima. La Fiorentina avrà un nuovo attaccante oltre Cabral, dopodiché la palla passerà a Italiano e non resta che sperare che il mister abbia l’imbarazzo della scelta.