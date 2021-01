Lazio-Fiorentina: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Secondo appuntamento del 2021 per la Fiorentina, che affronterà in trasferta la Lazio di Inzaghi dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bologna. Nella passata stagione finì 2-1 per i biancocelesti, che ribaltarono nella ripresa l’iniziale vantaggio di Ribery tra le polemiche. Per la squadra di Prandelli la necessità di dare continuità alle ultime quattro partite, in cui non ha mai perso.

Appuntamento alle 15 agli ordini del sig. Orsato e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.