Lazio-Fiorentina: Un prologo pieno di razzismo e insulti all’indirizzo di Duncan. E ora vogliamo vedere la stessa condanna e la stessa solerte indagine di Firenze

Una serata negativa che era iniziata nel peggiore dei modi. Il prologo di Lazio-Fiorentina altri non è stato che l’ennesimo rigurgito razzista offerto da alcuni tifosi biancocelesti.

Con Duncan a bordo campo, intervistato da DAZN, gli insulti pesanti si sprecano e il primo della serie è identico a quello detto da un sostenitore viola a Koulibaly (“negro di m…”).

Ovviamente adesso ci aspettiamo che si intervenga in maniera solerte per mettere fuori dall’Olimpico questa gente, che venga aperta un’indagine federale, così come accadde per il fatto di Firenze e che, gli stessi personaggi che hanno giustamente condannato l’episodio del Franchi, facciano lo stesso e con la stessa vigoria anche adesso.