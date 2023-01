Lazio in ansia per le condizioni di Immobile. L’attaccante della Lazio in dubbio per il match contro la Fiorentina

Ieri Ciro Immobile ha lasciato il campo del Mapei Stadium per quello che sembra essere un problema muscolare alla coscia, più precisamente una distrazione al flessore della coscia destra. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come l’attaccante della Lazio si sottoporrà a controlli medici nelle prossime ore.

Il giocatore ha sentito il muscolo contrarsi ed ha preferito non rischiare durante la partita contro il Sassuolo, ma ci sarà da capire se questo è bastato per evitare una possibile lesione. La partita contro la Fiorentina è programmata per domenica 29 gennaio e Immobile rimane in forte dubbio per la gara.