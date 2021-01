Lazovic nel mirino della Fiorentina: Una soluzione all’Amrabat. Pulgar gialloblu? Difficile, perché…

Contatti ripresi tra Fiorentina e Verona per il centrocampista serbo, Darko Lazovic. Stando a quanto riportato da La Nazione, il club viola si muove su una doppia soluzione; la prima è quella identica a quella realizzato proprio un anno fa, sempre con gli scaligeri, per Sofyan Amrabat. In pratica Lazovic sarebbe acquistato subito ma verrebbe a Firenze il prossimo giugno.

La soluzione numero due è quella di convincere i gialloblu a cedere il ragazzo in prestito oneroso con un riscatto obbligatorio da far vale a giugno.

Difficile, nonostante le voci che circolano sulla questione, che nell’operazione possa rientrare Erick Pulgar il quale, se dovesse lasciare Firenze lo farà per andare al Sassuolo o al Cagliari.