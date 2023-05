Le big d’Europa strizzano l’occhio a Vlahovic e la Juventus sarebbe più che disposta a fare cassa con l’ex Fiorentina

Problemi societari e non solo per l’eterna rivale della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus, sottolineando come il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe scelto Milik come centravanti per la prossima stagione, scaricando quindi l’ex viola Dusan Vlahovic. Leggete un po’ qua sotto:

“Senza Champions League si profila una cessione in nome del bilancio e per finanziare la campagna acquisti. Dusan Vlahovic è nel mirino di diversi club europei (Bayern Monaco, Manchester United, Newcastle) e di fronte a una proposta da 60-70 milioni sarebbe difficile resistere per i bianconeri. Come eventuale sostituto, attenzione a Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham anche in prestito”.