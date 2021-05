Le condizioni di Gattuso a Commisso per allenare la Fiorentina? Unico responsabile tecnico, mercato e stop alle ingerenze

Sarà un confronto ravvicinato significativo quello di oggi tra la Fiorentina e Rino Gattuso, primo candidato a sedersi sulla panchina viola nella prossima stagione. Oggi da avversario, ma forse per l’ultima volta dato che il rapporto con De Laurentiis è ormai agli sgoccioli e anche in caso di Champions dovrebbe (manteniamo però ancora il condizionale) concretizzarsi la separazione. Il quotidiano Repubblica disegna però un po’ lo scenario che sta prendendo piede, sottolineando le condizioni dell’allenatore calabrese al patron viola: intanto l’esigenza di essere unico referente tecnico, così da dare indicazioni anche sul mercato. Un mercato appunto che dovrà essere di un certo tipo e spessore per poter rendere la Fiorentina ciò che adesso non è, cioè una squadra quantomeno da parte sinistra della classifica, con la prospettiva di strizzare l’occhiolino alla zona Europa. E poi uno stop alle ingerenze sull’ambito tecnico, da parte delle altre componenti societarie: in tal senso serve una struttura chiara, dove ognuno rispetti il proprio ruolo.