LE COQ E UNA STORIA FINITA (MALE) CON LA FIORENTINA. NUOVO SPONSOR TECNICO: ECCO LA CIFRA CHE INCASSERANNO I VIOLA. UNA TERZA MAGLIA DAVVERO SPECIALE

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, la storia tra Le Coq Sportif e la Fiorentina è giunta al termine. Il contratto fatto con la società, allora dei Della Valle, è scaduto e benché i francesi avessero spinto per rinnovarlo, non c’è stata praticamente mai la possibilità che si trovasse un accordo.

Una storia finita male anche perché quest’anno Le Coq è partita in netto ritardo lasciando praticamente sguarniti gli store in giro per Firenze e dintorni, che hanno finito il materiale molto presto.

A subentrare ai transalpini ci sarà, anche questa non è certo una novità per chi segue costantemente Fiorentinanews.com, l’italianissima Robe di Kappa.

Alcune decisioni sulle nuove maglie sono già state prese. Per esempio le divise saranno tre: una viola, una bianca e la terza probabilmente rossa con la croce bianca in stile Genoa quest’anno, anche se coi colori invertiti.

Linea più ampia (con pezzi anche da donna) e prezzi più bassi, con la possibilità di acquistare la maglia replica a costi piuttosto contenuti (39 euro). Il tutto per la gioia di chi metterà in vendita i prodotti originali della Fiorentina targati Robe di Kappa, visto che ci sono previsioni di crescita di circa il 30% rispetto a quanto incassato quest’anno.

La cifra alla quale è stato chiuso l’accordo? Poco più bassa rispetto a quello che versava Le Coq Sportif. Da 2,8 milioni di euro l’anno, il club viola passerà ad incassare 2,5 milioni (accordo quadriennale con possibilità di rinnovo).