Le dediche di Prandelli e Toni per il compleanno di Pazzini: “Quanti anni trascorsi insieme a Firenze…”

In occasione del compleanno dell’ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini, e nel giorno della sua ultima partita con la maglia dell’Hellas Verona, il suo ex allenatore in viola Cesare Prandelli e l’ex compagno di squadra Luca Toni hanno voluto omaggiarlo sulle pagine de L’Arena:

PRANDELLI: “A Firenze io e Giampaolo abbiamo trascorso un periodo importante. Sono stati quattro anni davvero bellissimi”.

TONI. “Faccio tanti auguri a Pazzini: in campo è stato un compagno di tante battaglie, mentre fuori è un amico. Se la deve godere. Non so se sarà l’ultima partita, ma se la deve godere così come si deve godere il compleanno. In fondo giocare a calcio è la cosa più bella del mondo, e noi abbiamo avuto la fortuna di trasformarlo in un lavoro. Io spero che dopo l’estate continui a giocare, perché mi piacerebbe vederlo di nuovo in campo”.