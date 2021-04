Le due condizioni che la Fiorentina dovrà rispettare per il rinnovo di Vlahovic. Spunta l’ipotesi clausola

La Fiorentina farà di tutto per tenere Dusan Vlahovic e trovare l’intesa per il rinnovo di contratto. E’ quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica, che fa il punto sul futuro dell’attaccante serbo.

La Viola non vuole perdere il classe 2000, ma c’è la consapevolezza che per convincerlo a firmare servono due fattori: una squadra forte e un ingaggio importante. La Fiorentina può garantire a Vlahovic una maglia da titolare, provando a costruire attorno a lui una squadra di livello. Oltre a questo, bisogna tenere conto dell’ingaggio: il serbo guadagna meno di un milione di euro. Per il rinnovo serve arrivare a 2.5, con l’aggiunta di qualche bonus. Il numero 9 non vuole arrivare allo scontro, ma il club di Rocco Commisso deve muoversi. Possibile, inoltre, che nel nuovo contratto venga inseritau una clausola rescissoria.