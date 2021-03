Le Formazioni di Spagna-Italia: Nicolato si affida alla coppia Cutrone-Scamacca. In difesa spazio Ranieri

Alle 21 di questa sera la Nazionale Under 21 di Nicolato scenderà in campo contro la Spagna: in ballo una grossa fetta della qualificazione ai quarti di finali dell’Europeo di categoria dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca. Senza gli squalificati Tonali, Marchizza e Gabbia, il ct italiano ieri in conferenza stampa aveva confessato di voler porre diverse novità nell’undici rispetto alla sfida contro i cechi. In luogo dei tre squalificati ci saranno Lovato, Rovella e Ranieri; novità sugli esterni con Bellanova e Pobega, preferiti a Zappa e a Maggiore. Davanti riproposta la coppia Cutrone-Scamacca.

Ecco la formazione ufficiale:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Ranieri, Del Prato, Lovato; Frabotta, Pobega, Rovella, Frattesi, Bellanova; Cutrone, Scamacca. All.: Nicolato.