Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Benevento: ampio turnover con Rosati in porta e Benassi a centrocampo. In attacco c’è Kokorin!

Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Benevento nella partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Per questa sfida a eliminazione diretta Italiano sceglie un ampio turnover con Rosati tra i pali, davanti a lui una linea a quattro composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Terzic.

A centrocampo spazio ad Amrabat in regia con Benassi e Maleh ai suoi lati. Davanti Callejon e Sottil insieme a Kokorin, che dunque fa il suo esordio dal primo minuto che avevamo previsto in questi giorni.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-BENEVENTO:

FIORENTINA (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Benassi, Maleh; Callejon, Sottil, Kokorin. All. Vincenzo Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Manfredini, Acampora, Calò, Elia, Tello, Vogliacco, Glik (C), Moncini, Sau, Masciangelo, Brignola. All. Fabio Caserta