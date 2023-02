Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina: Ranieri in difesa, a centrocampo c’è Duncan. In attacco tocca a Ikone e Kouame

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto il suo undici da mandare in campo per la gara in casa della Juventus. In difesa con Milenkovic c’è Ranieri al posto dello squalificato Igor. A centrocampo giocano Duncan, Amrabat e Bonaventura, mentre il tridente è composto da Ikone e Gonzalez a supporto di Kouame unica punta. Nella Juventus in attacco ci sono invece entrambi gli ex viola Vlahovic e Chiesa: è invece out Cuadrado per una sindrome influenzale.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

Fiorentina (4-3-3): (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan: Gonzalez, Kouame, Ikone.