Le Iene hanno intercettato l’autore delle molestie alla Beccaglia. Arrivate le scuse, ma non è stato accettato l’invito ad incontrarla

Il tifoso della Fiorentina, che nel post-partita della gara contro l’Empoli si è reso protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Greta Beccaglia, si chiamerebbe Andrea S.. L’uomo, 45enne che di lavoro fa il ristoratore nella provincia di Ancona, è stato intercettato in mattinata da Alice Martinelli, inviata de Le Iene.

Ha chiesto scusa per il comportamento e si è detto molto dispiaciuto per quanto commesso, aggiungendo che avrebbe reagito in questo modo a causa della sconfitta della Fiorentina arrivata nei minuti finali. Alla fine, però, l’uomo non avrebbe accettato l’invito a incontrare la giornalista fiorentina che gli è stato proposta dall’inviata della trasmissione di Mediaset.