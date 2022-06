Le incertezze fisiche di Carvajal spianano la permanenza di Odriozola al Real

Dalla Spagna sono sicuri: Odriozola se queda. Come riporta As, infatti, la decisione dello spagnolo sarebbe quella di proporsi come vice Carvajal, una decisione che piace anche allo stesso Carlo Ancelotti. Con due anni rimanenti di contratto, Alvaro non vuole più partire dalla CasaBlanca, per stabilirsi nel suo club dei sogni. I numerosi infortuni muscolari sofferti da Carvajal nell’ultima stagione sarebbero inoltre il motivo per tenere Odriozola a Madrid. La sua permanenza alla Fiorentina sembra quindi improbabile.

In Italia, il terzino ha migliorato anche la fase difensiva, un aspetto che Ancelotti predilige più di tutto. Inoltre, nell’esperienza italiana ha seguito anche un piano specifico di alimentazione e preparazione atletica. Le strade di un possibile ritorno in Viola sembrano quindi sbarrate: il Real è pronto a rivalorizzare quel giocatore che nel 2018 venne pagato 30 milioni dalla Real Sociedad.