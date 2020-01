Le mille voci sul futuro di Suso. Ma la Fiorentina non si è ancora fatta da parte

Che il Milan sia intenzionato a liberarsi di Suso sembra ormai cosa certa. Le voci sul suo conto si alternano, tra le tante mete che potrebbero rappresentare il suo futuro. Dopo le voci che parlavano di un suo ritorno in Spagna, infatti, emerge la possibilità anche di un approdo ai tedeschi del Lipsia, come riporta Claudio Raimondi a Sport Mediaset. Secondo il giornalista, però, anche la Fiorentina starebbe sondando Suso, con l’obiettivo di proporre al Milan un prestito. Opzione che, qualora non ricevessero offerte adeguate da altre parti, ai rossoneri potrebbe anche andare bene momentaneamente.