Le Normand, i soldi di Milenkovic non bastano. Una clausola rescissoria fuori mercato e la pretese alte della Real Sociedad, anche senza nuovo contratto

La Fiorentina spera ancora di poter trattenere Nikola Milenkovic. Avete potuto leggere in proposito le parole pronunciate dal direttore generale viola, Joe Barone, sul difensore serbo e sono state molto chiare.

Però sperare è un conto, riuscirci è un altro paio di maniche. Per questo motivo, il club gigliato si è comunque messo alla caccia di giocatori che potrebbero sostituire l’ex Partizan.

Robin Le Normand è un profilo che indubbiamente piace e come potrebbe essere altrimenti? Il rapporto del francese con la sua attuale squadra, la Real Sociedad, è tutto in divenire. Il giocatore ha un contratto che lo lega al club basco fino al 2024 e sta discutendo coi propri dirigenti un possibile rinnovo.

Qualora l’accordo per il prolungamento non venisse trovato ecco che l’ipotesi della sua cessione prenderebbe molto vigore. Già, ma a quale prezzo? Sul suo contratto è presente una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, una cifra che però è fuori mercato e non è da prendere in considerazione. Però le pretese della Real non sono sicuramente basse e quei 15 milioni di euro che la Fiorentina potrebbe mettere in un primo momento sul piatto (euro più, euro meno, quelli che può incassare dalla cessione di Milenkovic), non bastano.

Ma ancora siamo alle fasi iniziali di questo nuovo capitolo di mercato, ancora c’è tempo per approfondimenti e per, nel caso, aggiustare il tiro.