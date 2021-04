Le nostre PAGELLE: Venuti si regala una serata da protagonista e Vlahovic un’altra perla della sua preziosa collezione

Dragowski: 6 Fa una bella parata su Bessa subito in apertura. Poi mette in angolo una conclusione forte ma centrale. Tutto questo nel primo tempo. Però resta ad osservare la traiettoria del pallone che attraversa tutto lo specchio della porta nell’azione della rete siglata dal Verona.

Martinez Quarta: 6 Prima mezz’ora non facile per lui, soprattutto perché si ritrova spesso ad affrontare gli avversari in superiorità numerica dalla sua parte. Gara in crescendo, con l’eccezione dell’occasionissima sprecata in pieno recupero: una conclusione di sinistro dell’argentino senza senso e nerbo che stava per costare un sanguinoso contropiede ai viola.

Pezzella: 6,5 Giustamente al centro delle critiche per la pessima prova contro il Sassuolo, stavolta va incensato per la prestazione fatta e la concentrazione messa. Una buona risposta da parte di colui il quale deve essere uno dei punti di riferimento in questo finale di stagione.

Caceres: 6,5 Secondo gol del suo campionato. E quando segna arrivano vittorie per la Fiorentina. Più che un esperto difensore, in questa circostanza ha agito da animale da area di rigore, alla Pippo Inzaghi. Però si fa sorprendere di testa da Salcedo che è tutt’altro che un gigante.

Venuti: 7 Salvataggio sulla linea provvidenziale, perché la palla stava entrando in porta dopo il colpo di testa di Lasagna. Bella la giocata anche in occasione dell’azione del rigore della Fiorentina: con un movimento veloce va via all’avversario e mette dentro per il rimorchio di Ribery e di Bonaventura. Si regala una serata da protagonista.

Bonaventura: 6,5 Parte con qualche difficoltà, poca copertura e un’ammonizione rimediata (salterà la partita con la Juventus per squalifica). Iachini lo risistema sul centrosinistra e lì cambia la sua partita. Viene anticipato in extremis dopo un buon taglio in area. E in seguito guadagna anche il rigore con il quale la Fiorentina si porta sull’1-0. Castrovilli: SV.

Pulgar: 6 Centrocampisti di corsa e sacrificio. Possiamo equiparare la prestazione del cileno a quella del collega Amrabat.

Amrabat: 6,5 Come sopra, non risparmia qualche intervento rude ed è quello che serve in una serata del genere. La grinta e lo voglia di mettersi in mostra non gli mancano.

Biraghi: 5,5 Un’altra rete subita con azione che arriva dalla sua parte. Faraoni gli spunta alle spalle e fa la sponda di testa. Il resto ce lo mettono Dragowski e Caceres. Igor: SV.

Vlahovic: 7 Un gol su rigore all’andata…e un gol su rigore al ritorno. Il serbo timbra il cartellino dal dischetto. Bravo nel proteggere il pallone e nel portare a casa la punizione dalla quale nasce la rete del 2-0 momentaneo per i viola.

Ribery: 5,5 Impegna con un rasoterra Silvestri. Qualcuno ha visto un suo velo sull’azione del rigore. In realtà è più un tentativo di colpo di tacco non riuscito. Tende ad eclissarsi con il passare dei minuti. Kouame: SV.

Iachini: 6 La Fiorentina porta a casa tre punti importanti, facendo né più né meno che il proprio compito in questa circostanza. Certo non emoziona, non riempie gli occhi, ma per questa volta basta e avanza così.