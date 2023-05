Le riflessioni su Gonzalez iniziate da tempo. E la risposta della Fiorentina ad altre proposte potrebbe essere diversa da quella invernale

Le riflessioni sul futuro dell’esterno della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, sono iniziate da tempo. Venerdì scorso al quartier generale viola si è presentato il suo punto di riferimento italiano, ovvero Alessandro Moggi e la sua visita non è certo passata inosservata.

Nonostante un’annata a scartamento ridotto, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, in estate i rumors sul conto di Gonzalez non mancheranno e la proposta di 34 milioni di euro messa sul piatto dal Leicester a gennaio (e respinta con forza dal club di Commisso) potrebbe tornare d’attualità. E, magari, ricevere una risposta diversa da quella che è partita in inverno.